Flaş gelişme! YPG Hatay'a toplarla saldırdı...

SURİYE'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 2 top mermisi atıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden, teröristler tarafından atılan 2 top mermisi ilçeye düştü.
Saldırı sonrası top mermilerinin atıldığı bölgeye misliyle karşı atış yapıldı.
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