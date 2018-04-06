Flaş gelişme: Yeri tespit edildi, basıldı! Bitcoin fabrikasında...

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank soruşturmasında, daha önce düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ve bilgiler doğrultusunda, Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'deki Bitcoin fabrikasının yerini tespit etti. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte fabrika basıldı. Fabrikadaki Bitcoin'lere el konuldu.

Polis soruşturmada, Çiftlik Bank'ın firari muhasebe sorumlusunun da gizlendiği evi belirledi. Çiftlik Bank organizasyonunda kurulan Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K. mali müşavirlik ofisinde gözaltına alındı. Dolandırıcıkla bağlantılı 5 kişi daha gözaltına alındı. 6 kişinin emniyette sorguya alındığı bildirildi.

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