Flaş gelişme: Yeri tespit edildi, basıldı! Bitcoin fabrikasında...

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank'ın Balıkesir'deki Bitcoin fabrikasını bastı. Operasyonda Çiftlik Bank'ın firari muhasebe sorumlusunun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Flaş gelişme: Yeri tespit edildi, basıldı! Bitcoin fabrikasında...

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank soruşturmasında, daha önce düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ve bilgiler doğrultusunda, Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'deki Bitcoin fabrikasının yerini tespit etti. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte fabrika basıldı. Fabrikadaki Bitcoin'lere el konuldu.

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Flaş gelişme: Yeri tespit edildi, basıldı! Bitcoin fabrikasında...

Polis soruşturmada, Çiftlik Bank'ın firari muhasebe sorumlusunun da gizlendiği evi belirledi. Çiftlik Bank organizasyonunda kurulan Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K. mali müşavirlik ofisinde gözaltına alındı. Dolandırıcıkla bağlantılı 5 kişi daha gözaltına alındı. 6 kişinin emniyette sorguya alındığı bildirildi.

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Flaş gelişme: Yeri tespit edildi, basıldı! Bitcoin fabrikasında...

Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın, basılan Bitcoin fabrikasında çekilen görüntülerini üyelerinin güvenini tazelemek için internetten paylaşmıştı.

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Flaş gelişme: Yeri tespit edildi, basıldı! Bitcoin fabrikasında...

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