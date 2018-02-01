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Flaş gelişme! Türkiye asker gönderiyor...

Flaş gelişme! Türkiye asker gönderiyor...

Katar'a askeri üs kuran Türkiye, karacı askerlerine ilaveten deniz ve hava kuvvetlerini de Katar'da konuşlandıracak...

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 12:03 - Güncelleme: 01-02-2018 12:03

Dünyaca ünlü haber kanalı Al Jazeera, manşetine koyduğu haberde, Türkiye’nin Katar'daki askerlerine ilave olarak; deniz ve hava kuvvetlerini de ülkede konuşlandıracağını duyurdu. Körfez krizinin odağındaki Katar'da Türkiye'nin büyükelçisi olarak görev yapan Fikret Özer, dün başkent Doha'da gazetecilere konuştu.

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ: 2014’te iki ülkenin yaptığı anlaşmaya atıfta bulunan Özer, Türkiye’nin Katar'a yerleştirdiği askerlerine ilave olarak; deniz ve hava kuvvetlerini de ülkede konuşlandıracağını duyurdu. Katar Büyükelçisi Özer, konuşlandırmanın ne zaman olacağını ve şu an kaç Türk askerinin Katar’da olduğunu ise söylemedi. “Katarlı kardeşlerimiz paylaşmak isterse, haberiniz olur. Biz misafiriz, onlar ev sahibi” dedi.

İLK OLARAK 2015'TE GİTTİLER: Türk askerleri ilk olarak 2015’te Tarık Bin Ziyad askeri üssüne gönderilmişti. Türkiye’nin daha önce Ortadoğu’da benzerine sahip olmadığı üs, 5 bin asker kapasitesine sahip.

KÖRFEZ ÜLKELERİ SIRT ÇEVİRMİŞTİ: Haziran ayında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, ‘terörü desteklemek’ ve İran’a yakınlaşmakla suçladıkları Katar’a ambargo kararı almışlardı. Körfez ülkeleri ve Katar arasında 5 Haziran 2017'de patlayan kriz, hâlen çözülebilmiş değil.

İddiaları reddeden Katar ise, bu ülkelerin kendi politikalarını Doha’ya dikte etmeye çalıştığını belirtiyor. Türkiye ve İran, bu krizde Katar’a yardım eden başlıca ülkeler oldu. Ankara, Doha yönetimiyle diğer ülkeler arasında arabuluculuk yapmaya da çalışıyor.

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