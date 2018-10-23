Flaş gelişme! Suudi Kralı Selman Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilmesiyle ilgili flaş gelişme. Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Kaşıkçı'nın en genç oğlu Salah Khashoggi'yi ve yakın bir akrabası Sahl bin Ahmad Khashoggi'yi konuk etti.

Görüşmeye, Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olduğu belirtilen Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Savunma Bakanı'nın da katıldığı belirtildi.

KRAL VE PRENSE TEŞEKKÜR ETTİLER... Görüşmede Kaşıkçı ailesine taziye mesajları iletildi. Sahl ve Salah Khashoggi, Kral ve Veliaht Prens'e ilgileri için teşekkür etti.

KİM OLURSA OLSUN... Kral Selman bugün yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlara ve görevlerinde başarısız olanlara, her kim olurlarsa olsunlar, Suudi Arabistan makamları hesap soracak" demişti.

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