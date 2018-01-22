  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Flaş gelişme! Resmen Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

Flaş gelişme! Resmen Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

CHP'de yaklaşan kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nun rakip sayısı ikiye çıktı. Ümit Kocasakal'dan sonra Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı... Kılıçdaroğlu'nu adeta topa tuttu...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-01-2018 12:19 - Güncelleme: 22-01-2018 13:05

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.CHP'de 3-4 Şubat'ta yapılacak olan 36. Olağan Kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun 8 yıllık genel başkanlığı dönemindeki üçüncü olağan kurultayda Ümit Kocasakal'dan sonra Muharrem İnce de adaylığını ilan etti.

KILIÇDAROĞLU'NA 'TEK ADAM' ELEŞTİRİSİ: CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Elimde yeterli imza olduğu için aday adayı değilim, adayım" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, "2019'da Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanın iki dudağı arasında olmamalıdır. CHP tüzük değişikliği yapmalıdır" diye konuştu.

ELİMDE YETERLİ İMZAM VAR: TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP'li İnce, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. İnce, "Elimde yeterli imza olduğu için aday adayı değilim, adayım. İmza toplamaya devam ediyorum. Kurultaya 80 milyonu bekliyorum" diye konuştu.

CHP'Yİ BEN YÖNETEYİM ÜLKEYİ BAŞKASI: İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, şunları söyledi:  "2019'da Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanın iki dudağı arasında olmamalıdır. CHP tüzük değişikliği yapmalıdır. CHP'nin başkanı partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin diyemez."

KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ: 2019'daki seçimlerin köprüden önceki son çıkış olduğunu söyleyen İnce, şöyle devam etti: "Önümüzdeki seçimler köprüden önceki son çıkıştır. Türkiye 2019'da yanlış bir yola girdiğinde başımıza gelecek olanları görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Türkiye'nin Cumhuriyetçileri kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar; Kürt ya da Türk Alevi ya da Sunni, sağcı ya da solcu ortak kaderi paylaşacaktır. Hiçbirimizin bu süreçte hata yapma hakkı yoktur. Atacağımız her adım bu büyük tehlikeyi ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır." 

185 İMZAYI BULAMAYAN ADAY OLAMIYOR: Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal​ da CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak kurultayda, genel başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. 36. CHP Kurultayı, 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapılacak. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için en az 185 delegenin imzası gerekiyor.

 DAHA ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NA KAYBETTİ: 5 Eylül 2014 günü yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce yine Kılıçdaroğlu'nan karşısına aday olarak çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 944, Muharrem İnce'nin ise 177 imzayla Genel Başkan adayı olduğu kongrede, Kılıçdaroğlu'na 740 oy çıkarken, İnce 415 oy almıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Flaş gelişme! Resmen Kılıçdaroğlu'na rakip oldu haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Asil 22 Ocak 2018 13:10 Cnr rumuzlu vatandaş ne yazzıkki türkiyede secimi kazanmak için arkanda arap petrol ağaları ve okyanus ötesi zatlar olacakki parayı basıp alırsın kemal beyin parası yok gemisi sarayları hastahaneleri ve ihale payı ondan kazanmıyor

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat