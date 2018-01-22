Flaş gelişme! Resmen Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.CHP'de 3-4 Şubat'ta yapılacak olan 36. Olağan Kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun 8 yıllık genel başkanlığı dönemindeki üçüncü olağan kurultayda Ümit Kocasakal'dan sonra Muharrem İnce de adaylığını ilan etti.

KILIÇDAROĞLU'NA 'TEK ADAM' ELEŞTİRİSİ: CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Elimde yeterli imza olduğu için aday adayı değilim, adayım" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, "2019'da Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanın iki dudağı arasında olmamalıdır. CHP tüzük değişikliği yapmalıdır" diye konuştu.

ELİMDE YETERLİ İMZAM VAR: TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP'li İnce, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. İnce, "Elimde yeterli imza olduğu için aday adayı değilim, adayım. İmza toplamaya devam ediyorum. Kurultaya 80 milyonu bekliyorum" diye konuştu.

CHP'Yİ BEN YÖNETEYİM ÜLKEYİ BAŞKASI: İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, şunları söyledi: "2019'da Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanın iki dudağı arasında olmamalıdır. CHP tüzük değişikliği yapmalıdır. CHP'nin başkanı partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin diyemez."

KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ: 2019'daki seçimlerin köprüden önceki son çıkış olduğunu söyleyen İnce, şöyle devam etti: "Önümüzdeki seçimler köprüden önceki son çıkıştır. Türkiye 2019'da yanlış bir yola girdiğinde başımıza gelecek olanları görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Türkiye'nin Cumhuriyetçileri kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar; Kürt ya da Türk Alevi ya da Sunni, sağcı ya da solcu ortak kaderi paylaşacaktır. Hiçbirimizin bu süreçte hata yapma hakkı yoktur. Atacağımız her adım bu büyük tehlikeyi ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır."

185 İMZAYI BULAMAYAN ADAY OLAMIYOR: Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal​ da CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak kurultayda, genel başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. 36. CHP Kurultayı, 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapılacak. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için en az 185 delegenin imzası gerekiyor.

DAHA ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NA KAYBETTİ: 5 Eylül 2014 günü yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce yine Kılıçdaroğlu'nan karşısına aday olarak çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 944, Muharrem İnce'nin ise 177 imzayla Genel Başkan adayı olduğu kongrede, Kılıçdaroğlu'na 740 oy çıkarken, İnce 415 oy almıştı.