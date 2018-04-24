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Flaş gelişme! Meral Akşener kararı kesinleşti...

Flaş gelişme! Meral Akşener kararı kesinleşti...

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi kararı alındı... İnternethaber'in ulaştığı son dakika gelişmesine göre Akşener'in adaylığı kesinleşmiş oldu...

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 13:49 - Güncelleme: 24-04-2018 13:55

24 Haziran seçimlerinde muhalefetin ortak adayının kim olacağı tartışması sürerken Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti... Son dakika bilgisine göre İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi kararı alındı...

Meral Akşener, bu sabah Fox TV canlı yayınında "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın'' demişti. 

Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemişti...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 14:58 Yolun açık olsun yürekli vatansever insan

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

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