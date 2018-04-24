24 Haziran seçimlerinde muhalefetin ortak adayının kim olacağı tartışması sürerken Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti... Son dakika bilgisine göre İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi kararı alındı...
Meral Akşener, bu sabah Fox TV canlı yayınında "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın'' demişti.
Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemişti...
Gül aday olursa Akşener çekilecek mi? Akşener'den olay çıkış
Ankara'da kritik görüşme! Sıcak gelişmeler var
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Flaş gelişme! Meral Akşener kararı kesinleşti... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER