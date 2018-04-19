Flaş gelişme! Meclis erken seçim mesaisine başlıyor

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.
Anayasa Komisyonu bugün akşam saatlerinde toplanarak AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa verdikleri "24 Haziran 2018'de erken seçim yapılsın" teklifini görüşecek.
Teklif, Anayasa Komisyonu'ndan geçmesinden sonra yarın Genel Kurul'a gelecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiği takdirde de kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından erken seçim takvimi işlemeye başlayacak...
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