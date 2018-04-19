Flaş gelişme! Meclis erken seçim mesaisine başlıyor

BENCEEEEEEE! 19 Nisan 2018 16:21 Durum çok vahim Devlet Bey, tehlike çanları çalıyor. Beklersek iktidar elimizden kayıp gidecek. Yani 26 Ağustos geç olur. Tarihi daha erkene alalım ve 24 Haziran yapalım….................