Flaş gelişme! Kuzey Irak'taki terör inleri vuruldu!

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken Genelkurmay Başkanlığı yaptığı son dakika açıklama ile Kuzey Irak'taki terör hedeflerinin Hava Kuvvetleri'nce vurulduğunu duyurdu.
Genelkurmay açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik 10-11 Mart 2018’de icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edilmiştir" denildi...
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