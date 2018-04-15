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Flaş gelişme! Kırmızı Liste'deki o terörist öldürüldü...

Flaş gelişme! Kırmızı Liste'deki o terörist öldürüldü...

Kuzey Irak'taki terör hedeflerine 21 Mart günü yapılan hava operasyonunda aranan en tehlikeli teröristlerin yer aldığı 'Kırmızı Liste'de yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 10:58 - Güncelleme: 15-04-2018 10:58


GENELKURMAY Başkanlığı, 21 Mart günü yapılan operasyonda öldürülen teröristlerden birinin Kırmızı Liste'de yer alan örgüt yöneticilerinden biri olduğunu açıkladı. TSK'dan yapılan açıklada, "Irak kuzeyi Hakurk-Kani Rash bölgesinde 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." deniydi...

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