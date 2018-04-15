Flaş gelişme! Kırmızı Liste'deki o terörist öldürüldü...



GENELKURMAY Başkanlığı, 21 Mart günü yapılan operasyonda öldürülen teröristlerden birinin Kırmızı Liste'de yer alan örgüt yöneticilerinden biri olduğunu açıkladı. TSK'dan yapılan açıklada, "Irak kuzeyi Hakurk-Kani Rash bölgesinde 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." deniydi...