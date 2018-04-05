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Flaş gelişme! İşte Ali Bulaç ve Şahin Alpay için istenen ceza

Flaş gelişme! İşte Ali Bulaç ve Şahin Alpay için istenen ceza

FETÖ medya yapılanması davasında eski Zaman gazetesi yazarları Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay için istenen cezalar belli oldu... İşte o son dakika gelişmesi...

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 12:16 - Güncelleme: 05-04-2018 12:27

FETÖ medya yapılanması soruşturmaları kapsamında eski Zaman gazetesi yazarlarının yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve İbrahim Karayeğen'in "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya biri başka davadan tutuklu 18 tutuklu sanık ile aralarında Şahin Alpay'ın da bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaayı okumaya başladı.

ANAYASAYI İHLAL VE ÖRGÜT ÜYELİĞİ... Savcı, sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve İbrahim Karayeğen'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

TUTUKLULUKLARI DEVAM ETSİN... Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıklar Türköne, Bulaç ve Karayeğen'in tutukluluk hallerinin devamı yönünden karar verilmesini istedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yavuz Selim 05 Nisan 2018 12:48 Ben tanıdığım adama kefil olayım; Ali Bulaç'ın ben zerre kadar bu işlerin içinde olduğuna ihtimal vermiyorum.

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