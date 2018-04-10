Flaş gelişme! İran'dan açık açık 'vuracağım' dedi

DUMA'daki kimyasal saldırının ardından İsrail savaş uçakları Suriye'nin Hama kentindeki T,4 askeri üssünü vurmuştu. Saldırıda kimi kaynaklara göre 3 kimi kaynaklara göre ise 8 İran askeri de hayatını kaybetmişti. İran son dakika açıklamasıyla İsrail'i vuracağını duyurdu.

Reuters haber ajansı, Şam'da bulunan üst düzey bir İranlı yetkilinin İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" dediğini aktardı. Hama'daki T-4 hava üssünde 3 İranlının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.