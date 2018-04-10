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Flaş gelişme! İran'dan açık açık 'vuracağım' dedi

Flaş gelişme! İran'dan açık açık 'vuracağım' dedi

İsrail'in T-4 hava üssünü vurduğu saldırıda 3 askerini kaybeden İran, İsrail'i açık açık tehdit etti: "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak..."

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 14:26 - Güncelleme: 10-04-2018 14:26

DUMA'daki kimyasal saldırının ardından İsrail savaş uçakları Suriye'nin Hama kentindeki T,4 askeri üssünü vurmuştu. Saldırıda kimi kaynaklara göre 3 kimi kaynaklara göre ise 8 İran askeri de hayatını kaybetmişti. İran son dakika açıklamasıyla İsrail'i vuracağını duyurdu.

Reuters haber ajansı, Şam'da bulunan üst düzey bir İranlı yetkilinin İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" dediğini aktardı. Hama'daki T-4 hava üssünde 3 İranlının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • vys 10 Nisan 2018 14:32 siz ancak islamı bölersiniz, siz kim israille savaşmak kim bee

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