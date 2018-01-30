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Flaş gelişme! Genelkurmay'dan kara propagandaya sert tepki...

Flaş gelişme! Genelkurmay'dan kara propagandaya sert tepki...

Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kara propagandaya tepki gösterdi. Sivil ve masumların zarar görmemesi için çok hassas olunduğu belirtilen açıklamada, "yalana ve iftiraya dayalı bu girişimlerin terör örgütleri ile yandaşları tarafından yaptırıldığının açık olduğunu" bildirildi

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 13:40 - Güncelleme: 30-01-2018 13:51

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Zeytin dalı Harekatı'nın meşruiyetini sorgulatmak için dezenformasyon faaliyetlerinin arttığını belirterek, "Bunu yapanlar terör örgütleri ve yandaşları" dedi... 

Genelkurmay'dan apılan son dakika açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bir süredir Zeytin Dalı Harekatı'nın meşruiyetinin sorgulanmasını hedefleyen dezenformasyona yönelik kasıtlı bazı yayın ve faaliyetler görüldüğünü, yalana ve iftiraya dayalı bu girişimlerin terör örgütleri ile yandaşları tarafından yaptırıldığının açık olduğu" vurgulandı...

YALANLARA TEK TEK YANIT VERİLDİ

İşte açıklamadan satır başları:

- Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatında da sadece teröristler hedef alınmaktadır. Sivil/masum insanlar kesinlikle hedef alınmamaktadır.

- Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır.

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alınan hedeflerin tamamı kayıt altında bulunmaktadır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerince sivillere olduğu kadar çevreye de zarar verilmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

- Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.

- Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tamamen ve sadece DEAŞ dahil tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslarası hukuk kuralları esas alınarak azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2018 13:51 Açıklamaya gerek yok reis, vurun hainlerin tepesine tepesine.

    CEVAP YAZ 5 1
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