Flaş gelişme! Fransa'dan kafa karıştıran Suriye açıklaması

Dün gece Menbiç'e asker göndereceğini duyuran Fransa, son dakika bir açıklama ile önceki açıklamasını yalanladı... Reuters'ın haberine göre Fransa'dan "Suriye'nin kuzeyine yeni askeri operasyon planımız yok" açıklaması geldi. Fransız yetkililer, Türkiye'nin Münbiç'e yönelik bir operasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi

ASKERİ OPERASYON VAR MI?: Reuters'in aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den bir kaynak yaptığı açıklamada, Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in yeniden ortaya çıkma riski gördüğünü belirtti. Kaynak, Fransa'nın uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonun faaliyetlerinin dışında kalacak şekilde Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon amacında olmadığını belirtti.

TÜRKİYE MENBİÇ'E GİRMESİN: Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynağı ayrıca açıklamasında ülkesinin, Türkiye'nin Menbiç'e yönelik herhangi bir askeri operasyonunun 'kabul edilemez' olduğunu savunan ABD ile görüş birliği içinde olduğunu söyledi.

DÜNKÜ AÇIKLAMA NEYDİ? Dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikrar sağlanması için destek sözü verdik. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa, ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" ifadeleri yer almıştı.

2015 YILINDA DA AĞIRLANMIŞLARDI: PYD eski Eş Başkanı Asya Abdullah ve Kadın Savunma Bİrlikleri (JPJ) komutanlarından Nesrin Abdullah, 2015 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından Elysee Sarayı'nda ağırlanmıştı.

'MENBİÇ'E ASKER KONUŞLANDIRABİLİRİZ': Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre de Macron, Elysee'de görüştüğü Suriyeli Kürt heyetine Fransız güçlerinin Menbiç'e hızla konuşlandırılabileceğinin garantisini verdi. Fransa'nın 'Menbiç'e asker gönderme' sinyali, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ilan etmesinden hemen sonra gelmişti.

NE OLMUŞTU?: Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuna başından bu yana sıcak bakmayan ve açıkça eleştirmekten kaçınmayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün skandal bir adım daha atmıştı. Macron, Türkiye’nin arananlar listesinde bulunan PYD'nin eski Başkanı Salih Müslim’in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM’in Eş Başkanı Asya Abdullah’ın da aralarında bulunduğu bir heyeti Elysee Sarayı’nda kabul etti. Toplantının ardından Türkiye'yi kızdıran açıklama gelmişti. Türkiye buna çok sert çıkmıştı...

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