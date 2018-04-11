Flaş gelişme! Esed rejimi çekiliyor kaçış başladı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Füzelerimiz geliyor Rusya hazır ol!" tweetinin ardından ABD-Rusya restleşmesi zirveye çıkarken, Esed rejimi de harekete geçti. Esed rejimi, ABD'nin hedefi olacak askeri üslerini boşaltmaya başladı...

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejiminin başlıca havaalanları ve askeri üsleri ABD saldırısı tehlikesi nedeniyle boşalttığını aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre Esad güçleri havalimanları ve askeri hava üslerini boşaltmaya başladı.

Trump'ın tweetlerinden sonra Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 'yalan ve uydurma'ları Suriye'yi hedef almak için kullandığını iddia etmişti. Bakanlık, ABD'nin tavrını 'düşüncesiz' olarak nitelerken, Trump'ın açıklaması nedeniyle 'şaşkınlık' yaşanmadığını ifade etti.

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Trump savaş ilan etti: Füzelerimiz geliyor hazır ol Rusya!