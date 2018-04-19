Flaş gelişme: Erdoğan'ın dinlenmesi davasında ceza yağdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde konutuna ve çalışma ofislerine 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.
Mahkeme, 10 sanığa 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Firari 3 sanığın dosyası ayrılırken, bir sanık beraat etti.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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