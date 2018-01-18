Flaş gelişme! Bu akşam tüm kuvvetler Külliye'de buluşuyor!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme, yargı organlarının temsilcileri ile bir araya geliyor. Erdoğan Türkiye'deki tüm "kuvvetler"in temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım, Meclis ve hükümet temsilcileri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve diğer temsilciler yer alacak.

YASAMA, YÜRÜTME VE YARGININ YOĞUN GÜNDEMİ

Üç organın da yoğun gündemi bulunuyor. Yasama organı olan TBMM, uyum yasaları ile yoğun bir gündemin içine girecek. Uyum yasalarına ilişkin komisyonların çalışmalarının genel çerçevesinin 2018'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Yürütme organı olan hükümet de, son dönemde ABD ile gerginleşen ilişkiler, dış politika, OHAL, KHK'lar, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve son olarak Afrin operasyonu ile yoğun bir gündemin içinde.

Yargı cephesinde ise 15 Temmuz'dan sonra başlayan FETÖ yargılamaları sıcaklığını korurken, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararı ile yeniden başlayan yetki tartışmaları da gündemde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak 2017'de de aynı toplantıyı gerçekleştirmişti.

GELENEKSELLEŞEN TOPLANTI

10 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yılın ocak ayında gelenekselleşen yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile buluşma gerçekleştiriyor.