  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Flaş gelişme bakanlık tüm borçlarını ödeyecek

Flaş gelişme bakanlık tüm borçlarını ödeyecek

Maliye Bakanlığı'nın üniversite hastanelerinin 3.5 milyar TL’lik borcunu üstleneceği açıklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 16:39 - Güncelleme: 15-03-2018 16:39

Katma değer vergisinde değişiklikler öngören düzenlemeden bir son dakika düzenlemesi daha çıktı. Tasarıya son dakikada eklenen önergeye göre, üniversite hastanelerinin birikmiş borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek.

60 TAKSİTTE GERİ ÖDEYECEKLER: Hürriyet'in haberine göre, üniversiteler ise bu borcu, 2020 Ocak ayından itibaren 60 eşit taksitte geri ödeyecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, söz konusu borcun toplam tutarının 3.5 milyar TL olduğunu belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Flaş gelişme bakanlık tüm borçlarını ödeyecek haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakkı 15 Mart 2018 16:59 ilk önce giderlerini ödeyip sonra döner sermayeden kendilerine az pay alsınlar. ilaç ve medikal firmalarının promosyon tatillerine gidip 3 liralık malı 150 liraya almasınlar. o zaman bu hastanelerin hiç bir borcu olmaz.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro