Flaş gelişme! Avrupa Birliği, Türkiye'ye dev ödemeyi onayladı..

Avrupa Birliği, 2015'te imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 milyar euroluk kısmını onayladığını duyurdu...
Avrupa Komisyonu'nun İç İşleri ve Göçten Sorumlu üyesi Dimitri Avramopoulos, AB'nin Türkiye'ye 18 Mart anlaşması çerçevesinde 3 milyar Euro'luk 2. mali yardım paketinin 1 milyarını karara bağladığını açıkladı.
18 Mart mutabakatı olarak da bilinen anlaşma gereği Avrupa Birliği, mülteciler için Türkiye'ye peyder pey olmak üzere 6 milyar euro verecekti...
Ayrıntılar geliyor...
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