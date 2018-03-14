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Flaş gelişme! Avrupa Birliği, Türkiye'ye dev ödemeyi onayladı..

Flaş gelişme! Avrupa Birliği, Türkiye'ye dev ödemeyi onayladı..

Son dakika gelişmesi... Türkiye ile AB arasında 2015 yılında varılan mülteci anlaşması gereği Türkiye'ye ödenmesi gereken paranın 3 milyar euroluk kısmı Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı...

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 14:02 - Güncelleme: 14-03-2018 14:09

Avrupa Birliği, 2015'te imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 milyar euroluk kısmını onayladığını duyurdu...

Avrupa Komisyonu'nun İç İşleri ve Göçten Sorumlu üyesi Dimitri Avramopoulos, AB'nin Türkiye'ye 18 Mart anlaşması çerçevesinde 3 milyar Euro'luk 2. mali yardım paketinin 1 milyarını karara bağladığını açıkladı.

18 Mart mutabakatı olarak da bilinen anlaşma gereği Avrupa Birliği, mülteciler için Türkiye'ye peyder pey olmak üzere 6 milyar euro verecekti...

Ayrıntılar geliyor...

İşte madde madde AB - Türkiye göçmen anlaşmasıİşte madde madde AB - Türkiye göçmen anlaşmasıİşte madde madde AB - Türkiye göçmen anlaşmasıİşte madde madde AB - Türkiye göçmen anlaşmasıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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