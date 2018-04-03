Flaş gelişme! Ankara'da sürpriz buluşma...

Başbakan Binali Yıldırım, bugün saat 13:00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret edecek. Ziyaret iki ismin resmi programlarına yer almıyordu. Gündemde neler olduğu merak konusu oldu...

Görüşme talebinin Başbakan Yıldırım'dan gittiği, nezaket ziyareti olacağı belirtiliyor. Bahçeli, iki hafta önceki kurultayda yeniden genel başkan seçilmişti.

Görüşmede önemli gündem başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Afrin harekatı ve sonrası gelişmeler, Menbiç ve Sincar'a yönelik olası harekatlar ve FETÖ ile mücadelenin görüşmede ele alınması öngörülüyor.