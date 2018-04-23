Flaş gelişme! Almanya'ya 24 Haziran notası verildi

TÜRKİYE'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulunduğu öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, seçimlerde Almanya'daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek.

Buna göre yurtdışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Yurtdışında yaşayan Türkler hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için oy kullanacak. Almanya'daki Türkler, daha önce 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı.

ALMANYA: İZİN VERMEYECEĞİZ... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Bu hafta Hollanda ve Avusturya'dan da benzer açıklamalar gelmişti.