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Flaş gelişme! Almanya'ya 24 Haziran notası verildi

Flaş gelişme! Almanya'ya 24 Haziran notası verildi

ALMANYA'da yaşayan Türklerin 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildi

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 15:22 - Güncelleme: 23-04-2018 15:29

TÜRKİYE'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulunduğu öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, seçimlerde Almanya'daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek.

Buna göre yurtdışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Yurtdışında yaşayan Türkler hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için oy kullanacak. Almanya'daki Türkler, daha önce 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı. 

ALMANYA: İZİN VERMEYECEĞİZ... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Bu hafta Hollanda ve Avusturya'dan da benzer açıklamalar gelmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • ramiz 23 Nisan 2018 16:03 her gittiğimiz yeri karıştırıyoruz tabi izin vermezler. Sonra da bunu seçim malzemesi yapıp d"dış güçler bizim büyümemizi istemiyor" gibi saçma bir nedene bağlıyoruz. Seçimden sonra da ilişkileri düzeltmek için arabulucular yollayıp duruyoruz. Allah akıl fikir versin bizimkilere

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