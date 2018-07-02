Flaş gelişme! ABD Türkiye'ye yeni nükleer bomba gönderiyor

ABD’nin B61-12 güdümsüz nükleer bombası ilk yeterlilik testlerini başarıyla tamamladı. Washington, B61-12 bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda’daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor.

Flaş gelişme! ABD Türkiye'ye yeni nükleer bomba gönderiyor

YENİ nükleer bombalar geliştirmeye devam eden ABD, yeni ürettiği B61-12 güdümsüz nükleer bombasının ilk yeterlilik testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. ABD'nin yeni nesil nükleer bombaları konuşlandırmayı düşündüğü yerlerin başında Türkiye'deki İncirlik Askeri Üssü de bulunuyor. Washington, B61-12 bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda’daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor.

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Flaş gelişme! ABD Türkiye'ye yeni nükleer bomba gönderiyor

ABD merkezli Military.com haber portalı, ABD Hava Kuvvetleri’nin B61-12 nükleer bombasının ilk yeterlilik testlerini başarıyla tamamladığını ve denemeler sırasında B-2 Spirit ‘hayalet uçakların’ kullanıldığını duyurdu.

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Flaş gelişme! ABD Türkiye'ye yeni nükleer bomba gönderiyor

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nden (NNSA) yapılan açıklamada, “Bu yeterlilik denemeleri, B61-12’nin yapısının sistem şartlarına uygun olduğunu gösteriyor ve B61-12’lerin kullanım süresini uzatma programının ulusal güvenlik koşullarına uygun olarak ilerlediğini ortaya koyuyor” dendi.

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Flaş gelişme! ABD Türkiye'ye yeni nükleer bomba gönderiyor

ABD, B61-12 bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda’daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor. ABD Kongresi’nin değerlendirmelerine göre 2017-2046 döneminde Amerikan taktik nükleer kuvvetlerin modernizasyonu için 25 milyar dolar harcama planlanıyor.

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