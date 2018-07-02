Flaş gelişme! ABD Türkiye'ye yeni nükleer bomba gönderiyor

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nden (NNSA) yapılan açıklamada, “Bu yeterlilik denemeleri, B61-12’nin yapısının sistem şartlarına uygun olduğunu gösteriyor ve B61-12’lerin kullanım süresini uzatma programının ulusal güvenlik koşullarına uygun olarak ilerlediğini ortaya koyuyor” dendi.