Flaş gelişme! ABD ile Menbiç görüşmeleri askıya alındı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Ankara ziyareti sırasında kurulmasına karar verilen Menbiç Çalışma Grubu toplantıları Tillerson'un görevden alınması nedeniyle askıya alındı. Diplomatik kaynaklar, ABD ile Menbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı.

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

RUSYA HAVA SAHASINI AÇTI... Teknik düzeyde Astana toplantısının mayıs ayı ortasında yapılacağını duyuran Dışişleri kaynakları, Rusya'nın Afrin operasyonunda hava sahasını açmasının YPG ile mücadele işbirliğinin bir işareti olduğuna dikkat çekti.

RUSYA PYD'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMÜYOR... Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Rusya henüz PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor" dedi...

TEL RİFAT PYD İÇİN YIĞINAK NOKTASI OLAMAZ... Her an TSK'nın operasyon yapması gündemde olan Tel Rifat konusunda ABD'nin bilgilendirildiğini belirten diplomatik kaynaklar, "Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat'in PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık" ifadelerini kullandı.

ESED KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ YOK... Dışişleri kaynakları, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi ve bölgenin rejime bırakılması yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İranlılar Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyorlar. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" açıklamasını yaptı.

ESED İLE TEMAS YOK... Suriye ve Esed rejimi ile bir temas olmadığı da verilen bilgiler arasında.

ESED RUSYA VE İRAN DOĞU GUTA'DA SİVİLLERİ VURUYOR... Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını bildirdi. Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor" denildi.

SAHRA HASTANESİ... Üçlü zirvede gündeme gelen sahra hastanesi için de diplomatik kaynaklar, "Terörden arındırılmış bölgelerde hayatın normale döndürülmesi ve insanca yaşam imkanlarının sunulması gündeme getirildi. Bu alanda bir iş birliği beklentimiz de var" dedi.