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Flaş gelişme! 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı...

Flaş gelişme! 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı...

Ankara Adliyesi'nde görülen bir FETÖ davasında haklarında tutuklama kararı çıkan 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı...

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 12:11 - Güncelleme: 06-04-2018 12:38

FETÖ davalarında bu da oldu... Duruşmaya katılan 4 tutuksuz sanık, mahkeme tarafından haklarında tutuklama kararı verilince duruşma salonundan kaçtı...

Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki duruşma salonunda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin görülen davada, tutuklu sanıkları savcının tutuklama talebi üzerine verilen arada duruşma salonundan kaçtı. Ara sonrası tutuklama kararı açıklanırken, sanıkların duruma salonunda olmadıkları ortaya çıktı.

19 TUTUKSUZ SANIK İÇİN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI... Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasının devam ettiği davada açıklanan ara karara göre, tutuksuz sanıklardan İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca, Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt, Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan Ay, Yunus Emre Gök, Serkan Hasdemir, Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk'ün tutuklanmalarına karar verildi.

İŞTE KAÇAN SANIKLARIN İSİMLERİ... Duruşma salonunda davayı takip eden Serkan Hasdemir, Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk, tutuklama kararı çıkacağını anlayınca ara karar için verilen arada salondan kaçtı. Kaçan sanıklar için yakalama emri çıkartıldı. Mahkeme heyeti, kaçan 4 kişi için yakalama kararı çıkardı... 

Güvenlik güçleri alarm verirken, Sincan Cezaevi çevresinde ve bölgede kaçak 4 kişiyi aramayı sürdürüyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Nisan 2018 12:17 şaka gibisin akp daha geçen yurt dışından fetöcü getirdim derken şimdi mahkemeden fetöcü kaçırdınız ..şaka gibisiniz ..ama çook acısınız acıı..

    CEVAP YAZ 8 4
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