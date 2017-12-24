Flaş gelişme! 22 Subayın rütbesi geri alındı!

Yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile 22 subayın rütbesi geri alındı. Son dakika bilgisine göre rütbesi geri alınanlardan 5'i general, 6'sı albay...

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

İşte rütbesi geri alınanların tam listesi...