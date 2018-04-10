Flaş açıklama! ABD Menbiç'te yeni bir üs daha kurdu...

TÜRKİYE'nin her an operasyon başlatabileceğini sık sık dile getirdiği Menbiç'te ABD tarafından yeni bir askeri üs daha kuruldu. Sputnik'e konuşan DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, ABD askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını belirterek, ABD'nin bölgede yeni bir askeri üs daha kurduğunu söyledi. YPG'li Adıl, ABD'nin Menbiç'te iki askeri üssü bulunduğunu söyledi.

Afrin'i ÖSO güçleri ile birlikte alan Türkiye'nin yeni hedeflerinden birisi olan Menbiç'te, ABD'nin askeri varlığını artırdığı ve bölgede yeni askeri üsler kurduğu belirtiliyor. Tükiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, Sputnik'e konuştu.

'ABD'NİN MENBİÇ'TE 2 ADET ÜSSÜ BULUNUYOR'... Adıl," Türkiye'nin Menbiç'e yönelik tehditlerinden sonra ABD, bölgede askeri varlığını artırma kararı aldı. Türkiye Afrin'e saldırdıktan sonra biz Menbiç Askeri Meclisi olarak Türkiye'nin Menbiç'e yönelik sözlerinden dolayı kaygı duyduk ve hemen ABD askerleri ile görüştük. ABD'nin en üst düzey komutanıyla görüşme yaptık" dedi.

BİZ İSTEDİK ABD ÖZEL KUVVETLERİNİ GÖNDERDİ... Adıl şöyle devam etti: "Görüşme sonrasında ABD, bölgeye özel kuvvetlerini gönderdi. ABD'nin Menbiç'te daha önce bir askeri üssü vardı. Menbiç, IŞİD'den alındıktan sonra ABD bir askeri üs kurmuştu. Türkiye'nin tehditlerinden sonra ABD, daha önce kurduğu üssünü genişletti. Ayrıca cephe hattında yeni bir askeri üs kurdu. Bu yeni kurulan üsse ABD'nin özel kuvvetleri yerleştirildi. ABD'nin yeni kurulan üsle birlikte üs sayısı 2 oldu. 3 tane olduğu iddiaları doğru değil" dedi.