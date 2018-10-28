FKÖ Merkez Konseyi toplantısı başladı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyi 30. dönem toplantıları "Han el-Ahmer ve Sabiteleri Savunma" gündemiyle başladı.

Ramallah'ta başlayan toplantılarda, Filistin davasının maruz kaldığı Filistin ulusal projesini hedef alan saldırılar, geri dönüşe ilişkin yasal haklar ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin konuların ele alınacağı belirtildi.

İki gün süreceği belirtilen Merkez Konseyi toplantılarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da konuşma yapacak.

FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN BOYKOT

Merkezi Konsey toplantıları Hamas Hareketi, İslami Cihad, Demokratik Cephe, Halk Cephesi ve Ulusal Girişim Partisi olmak üzere Filistin'deki beş önemli grup tarafından boykot edildi.

Filistin Ulusal Meclis Başkanı Selim Za, daha önce yaptığı açıklamada, önceki dönemlerde alınan kararların icra mekanizmalarına ilişkin konuların tartışılacağını dile getirmişti.

Kudüs'ün ABD tarafından "İsrail'in başkenti" olarak kabul edilmesinin ardından Merkez Konseyi, İcra Komitesi'ne "İsrail'i devlet olarak tanınması" maddesini askıya alması yönünde talimat vermişti.

Yine o dönem alınan kararlar arasında İsrail ile güvenlik koordinesi ve ekonomik ilişkilerin durdurulması gibi önemli konular yer aldı.

FKÖ'nün içinde yer alan Merkez Konseyi, Filistin'de en yüksek yasama kurulu olan Ulusal Meclisin daimi alt kurumlarından biri olarak çalışmalar yürütüyor.