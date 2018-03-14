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Fizikçi Stephan Hawking hayatını kaybetti Stephan Hawking kimdir hastalığı ne

Fizikçi Stephan Hawking hayatını kaybetti Stephan Hawking kimdir hastalığı ne

Dünyaca ünlü fizikçi Stephan Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking’in öldüğünü aile sözcüsü açıkladı. ALS hastalığı yüzünden bilgisayar sistemi aracılığıyla iletişim kuran Stephan Hawking kimdir neden öldü hastalığı ne işte tüm detaylar.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 09:13 - Güncelleme: 14-03-2018 09:13

ALS hastalığı yüzünden sadece bilgisayar sistemleri aracılığıyla iletişim kuran ve tekerlekli sandalye üzerine yaşayan, 76 yaşındaki dünaca ünlü fizikçi Stephan Hawking hayatını kaybetti. Stephan Hawking'in ölüm haberini çocukları Lucy, Robert ve Tim duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada  "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" denildi. Hawking, Albert Einstein'den sonraki en büyük dahi olarak kabul ediliyordu. Peki dünyaca ünlü fizikçi Stephan Hawking kimdir neden öldü Stephan Hawking'in hastalığı neydi? İşte detaylar.

STEPHAN HAWKİNG KİMDİR; Stephen William Hawking, 8 Ocak 1942 tarihinde Oxford- İngiltere'de dünyaya geldi. Hawking sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'nın yaklaşık 20 mil kuzeyinde bulunan St. Albans'a taşındı. On bir yaşındayken St. Albans Okulu'na ve ardından Oxford Üniversitesi Koleji'ne gitti.

Hawking, babasının tıp okuması konusunda ısrar etmesine rağmen, Matematik eğitimi almak istedi. Matematik Bölümü, okuduğu kolejde mevcut değildi, bu yüzden onun yerine Fizik Bölümüne geçti. Üç sene sonra Doğal Bilimler alanında birinci sınıf onur derecesi aldı.

Stephen Hawking, evreni yöneten temel yasalar üzerine yoğunlaştı. Roger Penrose ile Einstein'ın Görelilik Teorisinin genelde mekân ve zamanı ima ettiğini, Big Bang'te bir başlangıç olsa da kara deliklerin evrene son vereceğini savundu.

Profesör Hawking'in on iki onursal derecesi vardır. 1982 senesinde CBE ödülüne layık görüldü.

Birçok ödül, madalya ve nişan sahibidir. Royal Society'nin  ve ABD Ulusal Bilimler Akademisinin bir üyesidir.

Stephen Hawking'e 21. doğum gününden kısa bir süre sonra ALS teşhis kondu. Tekerlekli sandalyeye ve iletişim için bilgisayarlı bir ses sistemine bağımlı olmasına rağmen, Stephen Hawking evlendi  (üç çocuğu ve üç torunu var).

Hawking 76 yaşında, 14 Mart 2018 günü hayatını kaybetti.

MOTOR-NÖRON HASTALIĞI NEDİR?

Öte yandan dünyada ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) ve Motor Nöron Hastalığı genellikle aynı anlamda kullanılır. İstemli hareketleri yaptıran sistemin (piramidal sistem) 2 grup sinir hücresine motornöron adı verilir. Beyin korteksinden omuriliğe kadar gelen bölümdeki sinir hücrelerine birinci motor nöron (üst motor nöron) denir. Beynimizin Motor merkezinde oluşan elektriksel uyarılar, omuriliğe kadar 1.Motor nöron (alfa motor nöron) denilen sinir hücresi tarafından iletilir. Omurilikte ön boynuz denilen bölgede ikinci motor nöron (alt motor nöron) başlar. 1 ve 2. motor nöron arasındaki elektriksel uyarı geçişi, Sinaps adı verilen boşlukta kimyasal işlemler ile gerçekleşir. Sinaps boşluğundan 2. motor nörona iletilen elektriksel uyarı, omurilikten ilgili kas bölgesine kadar iletilir. Bu elektriksel uyarı ile kaslarımız çalışır. Birinci ve/veya ikinci motor nöronu etkileyen hastalıklara genel olarak Motor Nöron Hastalığı denir. ALS ise bu sinirleri etkileyen hastalıklardan sadece birisidir. Motor sinirlerdeki harabiyetin nedeni bilinmese de hastalık nörodejeneratif, yani yıkıcıdır. Tarım ilaçları ve ağır metaller gibi bazı çevresel etkenler, hormonal bozukluklar, vitamin eksikliği, virüsler, kanser gibi pek çok etkenin hastalığa yol açtığından şüphelenilmiş, ancak bunların hiçbiriyle ilgili yeterli kanıt bulunmamıştır.

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