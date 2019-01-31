Fıtığı neredeyse yere değiyordu imdadına Türk doktorlar yetişti

Uzun zamandır göbeğindeki 20 santimlik fıtıkla mücadele eden 68 yaşındaki Ömer Gök'ü Fransız doktorlar, 'kalp pili, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği ve uyku apnesi olduğu ve kitlenin de fazla büyük olması gerekçesiyle ameliyat etmeyince Gök, çareyi Türkiye'de aramaya başladı.

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