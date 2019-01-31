Fıtığı neredeyse yere değiyordu imdadına Türk doktorlar yetişti

Uzun süre fıtıkla mücadele eden ve Fransız doktorlar karnındaki büyümeyi durduramayınca çareyi Türk doktorlarında arayan Ömer Gök, sonunda sağlığına kavuştu.

Fıtığı neredeyse yere değiyordu imdadına Türk doktorlar yetişti

Uzun zamandır göbeğindeki 20 santimlik fıtıkla mücadele eden 68 yaşındaki Ömer Gök'ü Fransız doktorlar, 'kalp pili, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği ve uyku apnesi olduğu ve kitlenin de fazla büyük olması gerekçesiyle ameliyat etmeyince Gök, çareyi Türkiye'de aramaya başladı.

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Fıtığı neredeyse yere değiyordu imdadına Türk doktorlar yetişti

Fransa'nın Paris kentinde yaşayan 3 Çocuk babası Ömer Gök, yaptığı araştırmalar sonucu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş’la irtibat kurdu ve hemen tedaviye alındı.

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Fıtığı neredeyse yere değiyordu imdadına Türk doktorlar yetişti

AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ: Dr. Gökhan Sarıtaş ve deneyimli bir ekip tarafından durumu değerlendirilen Gök’ün 2 saatlik ameliyatla karnındaki 20 santimlik fıtık tedavi edildi ve 1 haftalık süre içerisinde hastaneden taburcu oldu.

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Fıtığı neredeyse yere değiyordu imdadına Türk doktorlar yetişti

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş, hastanın 20 santim çapında oldukça büyümüş olan bir göbek fıtığının bulunduğunu ancak yaptıkları tetkikler sonucu ameliyatının uygun olduğunu gördüklerini dile getirdi.

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