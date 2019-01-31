Fıtığı neredeyse yere değiyordu imdadına Türk doktorlar yetişti

Uzun zamandır göbeğindeki 20 santimlik fıtıkla mücadele eden 68 yaşındaki Ömer Gök'ü Fransız doktorlar, 'kalp pili, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği ve uyku apnesi olduğu ve kitlenin de fazla büyük olması gerekçesiyle ameliyat etmeyince Gök, çareyi Türkiye'de aramaya başladı.
Fransa'nın Paris kentinde yaşayan 3 Çocuk babası Ömer Gök, yaptığı araştırmalar sonucu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş’la irtibat kurdu ve hemen tedaviye alındı.
Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş, hastanın 20 santim çapında oldukça büyümüş olan bir göbek fıtığının bulunduğunu ancak yaptıkları tetkikler sonucu ameliyatının uygun olduğunu gördüklerini dile getirdi.
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