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Fitch Ratings İdari Yöneticisi James McCormack: ABD-Çin gerginliği...

Fitch Ratings İdari Yöneticisi James McCormack: ABD-Çin gerginliği...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İdari Yöneticisi James McCormack, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin daha kötüye gidebileceğini ve ABD'nin ticaret açığının artabileceğini bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 10:01 - Güncelleme: 10-08-2018 10:01

McCormack, "Project Syndicate" adlı uluslararası düşünce platformunun internet sitesinde yayımlanan makalesinde, ABD ile Çin arasında artan ticari gerginlik hakkında değerlendirmede bulundu.

ABD'nin ticaret açığını düşürme hedefiyle Başkan Donald Trump hükümetinin Çin ile ticaret mücadelesi başlattığına işaret eden McCormack, "Ancak doların güçlenmesi ve genişleyen mali politika nedeniyle yakın gelecekte ABD'nin ticaret dengesinin kötüye gitmesi neredeyse kesin." ifadesini kullandı.

McCormack, ABD'nin Çin'e uyguladığı veya planladığı gümrük tarifelerine karşılık Pekin'den eşit derecede misilleme geldiğini hatırlatarak, Trump'ın geçen ay ABD'nin Çin'den ithal ettiği bütün mallara gümrük vergisi uygulayabileceğini söylediğini anımsattı.

ABD'de artan faiz oranlarının ve hızlanan ekonomik büyümenin Amerikan dolarını desteklediğini aktaran McCormack, ABD'de ekonomik koşulların ülkede ticaret açığının daha fazla artacağına işaret ettiğini belirtti.

ÇİN TİCARET GERGİNLİĞİ ARTABİLİR: McCormack, ABD ile devam eden ticaret gerginliğinde Pekin hükümetinin önünde 3 seçenek olduğunu belirtti. Çin'in teknoloji transferi ve fikri mülkiyet konularında teslim olarak ticaret savaşını yumuşatabileceğini kaydeden McCormack, ancak ülkenin bu seçeneği düşünmediğini savundu.

McCormack, ikinci seçenek olarak, "Pekin hükümeti, ABD'ninkinden daha yüksek oranda ve daha geniş gümrük tarifeleri uygulayarak ticaret gerginliğini arttırabilir." yorumunda bulundu.

Üçüncü seçenek olarak ise McCormack, Pekin hükümetinin yuanın dolar karşısında düşmesine izin vererek, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerinin etkisini dengeleyebileceği görüşünü paylaştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 10:09 2018 başından bu yana dolar bazında Memur, işçi ve emekli maaşları da 650 lira ile 1200 lira arasında eridi

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