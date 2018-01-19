Fırtınanın şiddetini anlatmak isteyen Show TV muhabiri, canını hiçe saydı

Show TV muhabiri Beyazıt Şenbük, İstanbul'daki fırtınanın şiddetini anlatabilmek için denizin dibine gitti. Muhabir, insan boyunu geçen dalgaları anlatırken sular altında kaldı.

HABERCİYKEN HABER OLDU

Daha önce TV8'de Serap Paköz'ün programında çalışan muhabir, olay anını anlatmak için kendini balkondan aşağı sarkıtmıştı. Sosyal medyada gündem olan çılgın muhabir, bu sefer de haber için sular altında kaldı. Muhabir, böylece haber ararken haber oldu.

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