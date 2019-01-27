Fırtınada kaybolan Buse'den hala haber yok

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Fırtınada kaybolan Buse'den hala haber yok

ANTALYA'da etkili olan fırtınada, Kemer ilçesi Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları günlerdir devam ediyor.
20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları, acılı baba Ahmet Acar da takip ediyor. Çalışmalar, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın kısmında yoğunlaştırıldı. Dalgıçlar sudan, AFAD ve AKUT ekipleri ise karadan çalışmaları yürütüyor.

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Fırtınada kaybolan Buse'den hala haber yok

Çalışmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "drone" da kullanılıyor. Buse Acar ile annesi Ayla Acar'ın bulunduğu araç hortum sırasında dereye sürüklenmişti. Anne Acar kurtulurken sulara kapılan Buse Acar kaybolmuştu. Acılı anne kızının kaybolduğu sırada üzerinde kahverengi ceket ve mavi pantolon bulunduğunu söyledi.

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Fırtınada kaybolan Buse'den hala haber yok

Otomobilin dereye düştüğü yerin yakınlarındaki kayalıklarda bir çanta buldu. Buse'ye ait olduğu belirlenen çantadan özel eşyalarının çıktığı öğrenildi.

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Fırtınada kaybolan Buse'den hala haber yok

Otomobil dereden çıkartılırken, baba Ahmet Acar, olaydan bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde eşini ve kızını yola çıkmamaları konusunda uyardığını söyledi. 2 çocuk babası Acar’ın yıllar önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

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