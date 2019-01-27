Fırtınada kaybolan Buse'den hala haber yok

ANTALYA'da etkili olan fırtınada, Kemer ilçesi Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları günlerdir devam ediyor.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları, acılı baba Ahmet Acar da takip ediyor. Çalışmalar, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın kısmında yoğunlaştırıldı. Dalgıçlar sudan, AFAD ve AKUT ekipleri ise karadan çalışmaları yürütüyor.

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