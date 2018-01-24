Fırtına obüsleriyle misli ile karşılık verildi!

Camiye isabet eden ve 8 kişinin yaralandığı olay sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bulunan birliğinden fırtına obüsleriyle çok sayıda atış yapıldı. Fırtına obüs topları ve çok namlulu silahlarla terör örgütü mevzileri ateş altına alındı. Gecenin karanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı atışlarla aydınlandı.

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