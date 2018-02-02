Fırtına etkisi! Şişli'de yürek burkan manzara...

İSTANBUL Şişli'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kardeş yaralandı. Hafif yaralı abi, ağır yaralanan kardeşine sarılarak yardım gelmesini bekledi. Kazanın ardından yoldan geçen motosiklet sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Vatandaşlar yerde yatan Kerem Oran'ın üşümemesi için üzerine termal battaniye örterek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İki kardeşin bindiği motosikletin bugün İstanbul genelinde etkili olan rüzgarın etkisiyle motorsikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıkları öğrenildi.