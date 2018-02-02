Fırtına etkisi! Şişli'de yürek burkan manzara...

İSTANBUL Şişli'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kardeş yaralandı. Hafif yaralı abi, ağır yaralanan kardeşine sarılarak yardım gelmesini bekledi. Kazanın ardından yoldan geçen motosiklet sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Vatandaşlar yerde yatan Kerem Oran'ın üşümemesi için üzerine termal battaniye örterek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İki kardeşin bindiği motosikletin bugün İstanbul genelinde etkili olan rüzgarın etkisiyle motorsikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıkları öğrenildi.
KARDEŞİNİ İŞE GÖTÜRÜYORDU: Kaza Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşi Kerem Oran'ı iş yerine götürmek için motosikletle ilerleyen Muharrem Oran, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan motosikletteki kardeşler yola savruldu.
VATANDAŞLAR YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU: Kazada Kerem Oran ağır yaralanırken, Muharrem Oran ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından yoldan geçen motosiklet sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yardımına koştu.
ÜZERİNE TERMAL BATTANİYE ÖRTÜLDÜ: Vatandaşlar yerde yatan Kerem Oran'ın üşümemesi için üzerine termal battaniye örterek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
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