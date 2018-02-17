First Lady'nin hareketi Trump'ı şoke etti

ABD Başkanı Trump ve Fırst Lady Melania Trump arasında sular durulmuyor. Çiftin uçaktan inerken kameralara yansıyan görüntülerinde yine aralarının kötü olduğunu düşündüren anlar yaşandı.

Trump uçaktan inerken Melania Trump'ın elini tutmaya çalışırken Melania Trump elini Trump'tan kurtarıyor. Ve Donald Trump'ın Melania Trump'ın tek parmağını tutabildiği görülüyor.

Trump'ın oğlu Barron yeni doğmuşken porno yıldızı Stormy Daniels ile yasak ilişki yaşadığı iddia ediliyor.

'TRUMP İLE YAŞADIĞIM GECEYİ ANLATMAYA HAZIRIM'

Trump'ın avukatı Michael D. Cohen'in, "Başkan'ı korumak için cebimden 130 bin dolar sus payı verdim" demesinin ardından Stormy Daniels, "Gizlilik sözleşmesini ihlal ettiler. Trump ile yaşadığım geceyi anlatmaya hazırım" dedi.

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