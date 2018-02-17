First Lady'nin hareketi Trump'ı şoke etti!

ABD Başkanı Trump ve Fırst Lady Melania Trump arasında sular durulmuyor. Çiftin uçaktan inerken kameralara yansıyan görüntülerinde yine aralarının kötü olduğunu düşündüren anlar yaşandı.

First Lady'nin hareketi Trump'ı şoke etti!

ABD Başkanı Donald Trump ve Fırst Lady Melania Trump arasında sular durulmuyor. Çiftin uçaktan inerken kameralara yansıyan görüntülerinde yine aralarının kötü olduğunu düşündüren anlar yaşandı. Trump uçaktan inerken Melania Trump'ın elini tutmaya çalışırken Melania Trump elini Trump'tan kurtarıyor. Ve Donald Trump'ın Melania Trump'ın tek parmağını tutabildiği görülüyor. Trump'ın oğlu Barron yeni doğmuşken porno yıldızı Stormy Daniels ile yasak ilişki yaşadığı iddia ediliyor.

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First Lady'nin hareketi Trump'ı şoke etti!

Trump'ın avukatı Michael D. Cohen'in, "Başkan'ı korumak için cebimden 130 bin dolar sus payı verdim" demesinin ardından Stormy Daniels, "Gizlilik sözleşmesini ihlal ettiler. Trump ile yaşadığım geceyi anlatmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

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First Lady'nin hareketi Trump'ı şoke etti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın evliyken ilişkiye girdiği iddiaları üzerine Stephanie Clifford, bir açıklama yayımlayarak, "İddia edilen ilişkinin tarafı olması gereken kişilerden her biri, böyle bir ilişkinin varlığını 2006, 2011, 2016, 2017'de yalanladı ve şimdi 2018'de de yalanlıyor. Yalanlamamın sebebi, yurtdışında çıkan tabloid gazetelerin duyurduğu gibi bana 'sus parası' ödenmiş olması değil. Yalanlıyorum, çünkü böyle bir ilişki hiç olmadı" demişti.

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First Lady'nin hareketi Trump'ı şoke etti!

Avukat Cohen ise bu paranın ne Trump organizasyonu ne de Trump'ın başkanlık kampanyası için yapılan bağışlardan verilmediğini, kendi cebinden verdiğinin altını çizerek, yaptığının hukuk çerçevesi içinde olduğu açıklamasında bulunmuştu. Yaşanan bu gelişme üzerine, Stephanie Clifford sessiz kalmadı ve menajeri Gina Rodriguez aracılığıyla açıklamada bulundu.

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