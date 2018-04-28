Fırsatçılığın bu kadarı! Her şey saniyeler içinde oldu

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de bulunan bir simit dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.00 sıralarında dükkana çay içmeye gelen bir kişi, tam kalktığı sırada cüzdanını yere düşürdü. Yan masada oturan biri erkek biri kadın iki kişi adamın cüzdanı düşürdüğünü fark edip harekete geçti. Adamın kalktığını gören erkek şahıs, masaya oturarak cüzdanı yerden alıp ayaklarının arasında bir süre sakladı. Yanında bulunan kızın masaya gelmesiyle birlikte şahıs, cüzdanı cebine koyarak iş yerinden ayrıldı.

ÖLEN BABASININ ARABA KREDİSİ TAKSİDİ CÜZDANLA BİRLİKTE ÇALINDI

Arabasında cüzdanın yere düştüğünü anlayan şahıs, panikle tekrar dükkana gelerek oturduğu masanın altına baktı. Cüzdanı bulamayan adam, durumu hemen iş yerinin yetkili isimlerine bildirdi. Şahsın düşürdüğü cüzdanda ölen babasına ait aracın kredi taksiti olan bin 530 liranın yanı sıra kimlik ve kredi kartlarının olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.