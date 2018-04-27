Fırıncıdan Canan Karatay'a ekmek yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, illerin oda başkanlarıyla beraber Federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının bu yıl yüzde 8 fiyat artışıyla 7,2 lira olarak belirlendiğini belirten Balcı, geçen yıl Ankara ve İstanbul'da 300 gramı 2 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl 275 gramının 2 liradan satılacağını kaydetti. Balcı, İzmir'de 350 gram pidenin 2,5 lira olarak satılacağını ifade etti.

FIRINCIDAN KARATAY'A EKMEK YOK

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmek tüketimiyle ilgili görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcı, "Son günlerde malum kişi tarafından 'ekmek tüketilmemesi' ifade edilmektedir. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır." dedi.

Balcı, insan sağlığı için erkeklerin günde 200-250, kadınların 150-200 gram ekmek tüketmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Buradan seslenmek istiyorum, 'fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok" ifadesini kullandı.