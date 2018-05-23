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Fırın Sütlaç nasıl yapılır?

Fırın Sütlaç nasıl yapılır?

Sütlü tatlıların en besleyici olanı, pirincin en güzel ve tatlı halidir sütlaç. Gazelle Resort & Spa Mutfak Şefi Ümit Yavuz anlattı.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 17:50 - Güncelleme: 23-05-2018 16:00

Fırın sütlaç tarifi türk mutfağına ait en sevilen tatlılardan biri. Çoğunlukla dışarıda tüketmeye alışık olduğumuz fırın sütlaç tarifini öğrendikten sonra bir daha fırın sütlaçı dışarıda tüketmek istemeyeceksiniz.

Fırın sütlaç malzemeleri: 5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı haşlanmış pirinç, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 su bardağı su, 1 paket vanilin

Pişirme Önerisi: Pişirme işlemini, alüminyum folyodan hazırlanan ısıya dayanıklı porsiyonluk kaplarda da gerçekleştirebilirsiniz. Fırın tepsisine ısıya dayanıklı pişirme kaplarının yarısını geçmeyecek kadar su eklemeye özen gösterin. Fırında pişirme işlemi esnasında kaynamakta olan suyun sütlaçların üzerine değmemesi oldukça önemli.Fırının ızgara bölümünü çalıştırabilirsiniz.

Fırın sütlaç hazırlanışı:  Soğuk süt ve toz şekeri geniş bir tencereye alın. Bir çırpma teliyle toz şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağa alın. Kısık ateşte kaynamaya bırakın.
Bol suda yıkadığınız pirinçleri; ayrı bir tencerede, orta ateşte suyunu çekene kadar haşlayın.
Vanilini toz şeker eriğinde süte ekleyin.
1-2 dakika kadar kaynayan şekerli süte haşlanmış pirinçleri ilave edin. Aralarda karıştırarak pişirme işlemini sürdürün.
Yumurta sarısını, buğday nişastası ve su ilavesiyle ayrı bir kapta pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Yumurta sarısının kesilmemesi için; kısık ateşte kaynamakta olan süt karışımından alıp nişastalı karışımı ılıştırın.
Hazırladığınız yumurta sarılı karışımı sütlaç tenceresine azar azar katıp hızlıca karıştırın.
Kıvam alan sütlacı, ısıya dayanıklı porsiyonluk güveç kaplarına eşit ölçüde boşaltın.
Sütlaç kaselerini, derin bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Kapların yarısına gelecek kadar soğuk suyu, sütlaçlara değdirmeden tepsiye alın.
Fırına verdiğiniz sütlaçları, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12-15 dakika kadar pişirin.
Fırından bir mutfak eldiveni yardımıyla çıkardığınız sütlaç kaselerini, oda ısısında soğuttuktan sonra buzdolabına kaldırın. Soğuttuktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.

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