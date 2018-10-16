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Fırın poşetinde tavuk nasıl pişirilir?

Fırın poşetinde tavuk nasıl pişirilir?

Fırın poşetini nasıl kullanacağını bilmeyenler için elmaelma.com fırın poşetinde tavuk tarifi hazırladı. İşte fırın poşetinde yapabileceğiniz tavuk yemeğinin detayları..

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 04:30 - Güncelleme: 16-10-2018 04:30

Tavuk severler buraya! Bugün siz değerli elmaelma.com okuyucularımız için harika bir tarif hazırladık. Ağızda dağılan, lokum gibi yumuşak tadıyla fırın poşetinde tavuk yapıyoruz. Peki fırın poşetinde tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte elmaelma.com'un haberine göre, püf noktası, malzemeleri ve yapılışıyla fırın poşetinde tavuk tarifi...

MALZEMELER: 6 adet tavuk baget, 2 adet orta boy patates, 1 adet büyük boy kabak, 1 adet büyük boy havuç, 3 diş sarımsak 

MARİNESİ İÇİN: 2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı.

ÜZERİ İÇİN: 3 dal taze biberiye 

PÜF NOKTASI:  Vaktiniz varsa tavuğunuzu daha uzun marine edebilirsiniz. Tavuğunuzun daha lezzetli ve yumuşak olmasını sağlayacaktır.Tavuğunuzu marine ederek işe başlayın. Derin bir kabın içine zeytinyağı, tuz ve baharatları alın. İyice karıştırın.

Ardından içerisine bagetleri koyun ve harmanlayın. Yaklaşık 20 dakika marine edin. Havucun ve patateslerin kabuklarını soyarak yuvarlak bir biçimde doğrayın. Kabağı iyice yıkayın. Kabuklarını soymadan yuvarlak bir şekilde doğrayın. Marine edilmiş tavuğun üzerine sebzeleri ekleyin. Son olarak sarımsakların kabuklarını çıkararak, ortadan ikiye bölerek ilave edin. Tavuk ve sebzeleri iyice karıştırın. Tüm malzemeleri fırın torbasının içine aktarın. Torbanın ağzını bağlayın. Birkaç yerinden minik delikler açın.Bir fırın tepsisi ya da fırın kabı hazırlayın. Fırın torbasını yerleştirin. 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.Piştikten sonra fırın torbasından bir tabağa aktarın ve üzerini taze biberiye ile süsleyerek servis edin.

Kaynak: elmaelma.com

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