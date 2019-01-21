Firefox Focus artık reklam göstermeyecek

Mozilla, telefonlar için getireceği güncelleme ile Firefox Focus tarayıcısına reklam engelleyici özellik ekleyeceğini duyurdu.

Firefox Focus 9.0 sürümü önümüzdeki aylarda.



Android ve iOS tabanlı cihazlar için kullanıma açılacak olan Firefox Focus 9.0, aynı zamanda kullanıcı gizliliğini de ön planda tutacak bir mobil web tarayıcı olarak öne çıkacak.

Firefox Focus 9.0'un bu özelliğiyle ilgili internete sızan bir ekran görüntüsü de diğer tarayıcıları kıskandıracak cinsten.