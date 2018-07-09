Fırat Çakıroğlu'nun katilinin cezası belli oldu

İzmir Ege Üniversitesi Kampüsünde, bıçaklanarak öldürülen ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katiline, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
İzmir'de, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili, "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
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