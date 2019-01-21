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Fırat Aydınus 24 saat içinde ikinci karşılaşmaya çıkacak!

Fırat Aydınus 24 saat içinde ikinci karşılaşmaya çıkacak!

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Kasımpaşa-Rizespor mücadelesinin VAR hakemi Fırat Aydınus oldu. Aydınus'un dün akşam oynan Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesinde de VAR'da olması dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 15:53 - Güncelleme: 21-01-2019 15:53

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarının açılış haftasında Kasımpaşa, bu akşam evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Fırat Aydınus VAR'da
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın VAR hakemi de Fırat Aydınus oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Çınar yer alacak.



Kasımpaşa-Rizespor mücadelesinin VAR'ı Fırat Aydınus, dün akşam Trabzonspor'un evinde Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybettiği maçta da aynı görevde bulunmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Tūrk 21 Ocak 2019 15:55 Trabzinu bictiler gorev tamam ,hakemlerde d3gisecek elbet bu devran boylr gitmez

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