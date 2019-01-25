Fırat Altınmeşe kimdir İzzet Altınmeşe'nin oğlu ne yaptı

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altınmeşe sevgilisini yerlerde sürükleyerek dövdüğü iddiasıyla bir anda gündeme oturdu. Fırat Altınmeşe'nin ettiği kavganın görüntülerin yayılmasının ardından akıllara kim olduğu sorusu geldi. Peki Fırat Altınmeşe kimdir? Kaç yaşındadır daha önce hangi dizilerde oynadı?

FIRAT ALTINMEŞE KİMDİR?: Fırat Altınmeşe, İzzet Altınmeşe'nin oğlu olarak 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bir abisi, bir ablası vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü terk etti. İstanbul'da özel oyunculuk dersleri aldı.

2013 yılında başrollerini Timuçin Esen ve Ahu Türkpençe'nin paylaştığı "Vicdan" adlı dizide oynadı. 2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisiyle adını duyurdu.

2015 yılında önce "Gizli Ajanda" adıyla çekilen sonra "Hesapta Aşk" adıyla vizyona giren filmde rol aldı. 2016 yılında senaryosunu Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Kehribar" adlı diziye katıldı.

İzzet Altınmeşe'nin oğlu sevgilisini sokak ortasında dövdü olay görüntüler HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN