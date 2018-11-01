Fındıklar alınmaya başlandı ! 14 TL'den alınıyor

NEMLİ FINDIKLA GELDİLER

Fındığı nemli çıkan Hüseyin Aycı, "Biraz geç olan bir açıklama, erken olsa daha iyi olacaktı. Şu an fiyatlar iyi açıklandı. Kötü bir rakam değil. Fındıklarını getirecekler iyi kurutsunlar, nemli yerdeyse biraz güneşin altında bekletsinler, öyle getirsinler. Yoksa bizim gibi fındığı buraya sermek zorunda kalırlar" dedi. Fındık randımanı yüksek çıkan üreticilerden Müzeyyen Akkan, 500 kilo ürününü satarken, fiyatın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "54 randıman geldiği için benim fındığımı 15 lira 50 kuruştan aldılar" diye konuştu.



