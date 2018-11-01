Fındıklar alınmaya başlandı ! 14 TL'den alınıyor

Fındık üreticileri bugün itibariyle fındıklarını TMO ofislerine teslim etmeye başladı. TMO levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı ise 14.50 liradan üreticiden alıyor.

Fındıklar alınmaya başlandı ! 14 TL'den alınıyor

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) 1 Kasım'dan itibaren fındık almaya başlayacağının açıklanmasının ardından internet üzerinden randevu alan üreticiler fındıklarını teslim etmeye başladı. TMO levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı ise 14.50 liradan üreticiden alıyor.

14
Fındıklar alınmaya başlandı ! 14 TL'den alınıyor

50 RANDIMANA 14 LİRA
TMO çalışanlarının yaptığı kontrollerde fındığın nem ve randıman durumuna göre fiyat belirleniyor. 50 randıman fındık 14 liradan alınırken, randıman yükseldikçe fiyatta da yükselmeye başlıyor. Getirdikleri ürün nemli çıkan bazı vatandaşlar, sıralarını kaybetmemek için TMO'nun alım yaptığı deponun yanında fındıklarını kurutmaya bırakarak, bir an önce satmanın derdine düştü.TMO'nun Düzce ve Akçakoca ilçesinde olmak üzere iki deposu bulunuyor.

24
Fındıklar alınmaya başlandı ! 14 TL'den alınıyor

NEMLİ FINDIKLA GELDİLER
Fındığı nemli çıkan Hüseyin Aycı, "Biraz geç olan bir açıklama, erken olsa daha iyi olacaktı. Şu an fiyatlar iyi açıklandı. Kötü bir rakam değil. Fındıklarını getirecekler iyi kurutsunlar, nemli yerdeyse biraz güneşin altında bekletsinler, öyle getirsinler. Yoksa bizim gibi fındığı buraya sermek zorunda kalırlar" dedi. Fındık randımanı yüksek çıkan üreticilerden Müzeyyen Akkan, 500 kilo ürününü satarken, fiyatın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "54 randıman geldiği için benim fındığımı 15 lira 50 kuruştan aldılar" diye konuştu.

34
Fındıklar alınmaya başlandı ! 14 TL'den alınıyor

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro