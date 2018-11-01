Fındıklar alınmaya başlandı ! 14 TL'den alınıyor

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) 1 Kasım'dan itibaren fındık almaya başlayacağının açıklanmasının ardından internet üzerinden randevu alan üreticiler fındıklarını teslim etmeye başladı. TMO levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı ise 14.50 liradan üreticiden alıyor.
50 RANDIMANA 14 LİRA
TMO çalışanlarının yaptığı kontrollerde fındığın nem ve randıman durumuna göre fiyat belirleniyor. 50 randıman fındık 14 liradan alınırken, randıman yükseldikçe fiyatta da yükselmeye başlıyor. Getirdikleri ürün nemli çıkan bazı vatandaşlar, sıralarını kaybetmemek için TMO'nun alım yaptığı deponun yanında fındıklarını kurutmaya bırakarak, bir an önce satmanın derdine düştü.TMO'nun Düzce ve Akçakoca ilçesinde olmak üzere iki deposu bulunuyor.
NEMLİ FINDIKLA GELDİLER
Fındığı nemli çıkan Hüseyin Aycı, "Biraz geç olan bir açıklama, erken olsa daha iyi olacaktı. Şu an fiyatlar iyi açıklandı. Kötü bir rakam değil. Fındıklarını getirecekler iyi kurutsunlar, nemli yerdeyse biraz güneşin altında bekletsinler, öyle getirsinler. Yoksa bizim gibi fındığı buraya sermek zorunda kalırlar" dedi. Fındık randımanı yüksek çıkan üreticilerden Müzeyyen Akkan, 500 kilo ürününü satarken, fiyatın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "54 randıman geldiği için benim fındığımı 15 lira 50 kuruştan aldılar" diye konuştu.
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