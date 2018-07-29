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Fındık fabrikası kapatıldı yüzlerce işçi işsiz kaldı

Fındık fabrikası kapatıldı yüzlerce işçi işsiz kaldı

Türkiye’nin fındık devi Oltan Gıda’nın 2014 yılında İtalyan çikolata devi Ferrero Grubu’na satılmasının ardından tüm fabrikalara sahip olan Ferrero, Trabzon Maçka Esiroğlu’nda bulunan fabrikasını geçici süreyle kapattı, 300 işçi ise işsiz kaldı.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 10:16 - Güncelleme: 29-07-2018 10:16

30 yıldır faaliyette olan fabrikanın kapatılmasının ardından 300 kişilik işçi grubuna yetkililer tarafından tebliğ edilen kararda, işçilerin 27 Temmuz’dan 15 Ocak 2019 tarihine kadar ücretli 6 aylık izne çıkartıldığı ve fabrikanın askıya alındığı söylendi. 

6 ay sonrasında işçilerin Esiroğlu’nda tekrar işe dönüp dönmeyeceği konusunda açıklama yapılmazken, işten çıkartılan çalışanlara imzalatılan sözleşmede de, işçilere 6 ay boyunca hiçbir yerde çalışamayacakları ve daha sonra Ferrero’nun istemesi durumunda geri gelecekleri tebliğ edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 'Tedarik Zincirinde Mükemmellik’ programının bir parçası olarak; Ferrero Fındık İthalat Ve İhracat A.Ş., Türkiye’deki fındık tedarik zincirindeki kaliteliyi artırmak amacıyla üretim süreçlerini kısmen askıya alacaktır. Bu nedenle, 27 07 2018 tarihi itibarıyla Ferrero Fındık İthalat Ve İhracat A.Ş.’nin Esiroğlu Mahallesi’nde bulunan tesisindeki üretimin 15.01.2019’a kadar askıya alınmasına karar verilmiştir ” denildi.

İŞÇİLER GÖZYAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Kapatma kararının ardından vardiya değişimi sonrası işten çıkarılan işçilerden bazıları isyan ederek yöneticilerle tartışırken, bazıları ağlayarak arkadaşlarıyla vedalaştı. İşçiler, “Bu kararı beklemiyorduk” dedi. 

Haber61'in haberine göre, fabrikanın kararının ardından mahalle muhtarı Temel Aydın da “Mahallemizde fabrika kapatıldı. 300 çalışan işsiz kaldı” diyerek isyan etti. İşçilerin 6 ay sonra işe geri alınmayabileceğine dikkat çeken Aydın, “Yaklaşık 300 kişi çalışıyordu. Esiroğlu halkı olarak kesinlikle kapatılmasını istemiyoruz. Yetkililerden ve devlet büyüklerimizden olaya el atmalarını diliyor ve istiyoruz” dedi.

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