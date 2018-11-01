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Fındık alımları bugün başlıyor

Fındık alımları bugün başlıyor

Giresun Ticaret Borsasına ait lisanslı depolar, bugünden itibaren fındık alımına başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisinin kullanımına açıldı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 03:25 - Güncelleme: 01-11-2018 03:25

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile 2017 ürünü alımlarında yaptıkları iş birliğini 2018'de de sürdüreceklerini belirtti.

4.5 TONLUK KAPASİTEMİZ VAR
Borsa olarak lisanslı depoları ofisin kullanımına açtıklarını ifade eden İbaş, "2017 yılında TMO ile yaptığımız iş birliğini bugün (Perşembe) başlayacak alım sezonunda da sürdüreceğiz. Depomuzda yaklaşık 4,5 bin ton fındık alımı için kapasitemiz mevcut ve tamamını ofisin kullanımına açtık." dedi.

SERBES PİYASADA FİYATLAR ARTACAK
Lisanslı depoları ve ekiplerinin TMO'nun alımları için hazırlıklarını tamamladığını kaydeden İbaş, "Yarın sabahtan itibaren randevu alan çiftçilerimiz ürün teslimlerine başlayacak. İlk gün 65 üreticinin Giresun'da fındık teslimi için randevu aldığını öğrendik" diye konuştu.  İbaş, TMO'nun 1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlaması kararının, Giresun'da serbest piyasada fiyatların artmasını sağladığını söyledi.

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