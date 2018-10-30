Fındık alımı ile ilgili flaş açıklama!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 1 Kasım’dan itibaren 5 Şube Müdürlüğünde 15 noktada Giresun kalite kabuklu tombul fındığı 14.50, levant kalite kabuklu tombul fındığı 14.00, sivri ve diğer kalite kabuklu fındığı ise 13.00 TL’den almaya başlayacaklarını bildirdi.

TMO tarafından fındık alımlarında uygulanacak kriterler ise şöyle:

“Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerden kayıtlı üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. Alımlar randevu üzerinden yapılacak olup Üreticiler 30 Ekim’den tarihinden itibaren www.tmo.gov.tr adresinden veya şube müdürlüklerimizden randevu alabileceklerdir. Randevu sahibi üreticilerin alım noktalarında şahsen bulunmaları gerekmektedir. Ürün sahibinin olmadığı durumlarda üreticinin ürünü alınmayacaktır.

Ürün bedeli ödemeleri 20 gün içerisinde üretici hesaplarına aktarılacaktır. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacaktır. Kabuklu fındık alım analizlerinde; sağlam iç fındık oranı yüzde 40’ın altında, rutubet oranı yüzde 6’nın üzerinde, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3’ün üzerinde, çatlak, kırık ve iç fındık toplamı yüzde 5’in üzerinde olan ürünler kesinlikle satın almayacak olup üreticilerin ürünlerini bu standartlar dahilinde satışa sunmaları gerekmektedir.

Üreticilerimizin alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri gerekmektedir.”