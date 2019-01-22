Financial Times yazdı: İstanbul'da yaşamak için 5 neden

Financial Times gazetesinde yayınlanan "İstanbul’da yaşamak için 5 neden" başlıklı makalenin ilk sırasında 16. İstanbul Bienali ile İstanbul Modern yer aldı.

Financial Times yazdı: İstanbul'da yaşamak için 5 neden

Financial Times gazetesinde bugün "İstanbul’da yaşamak için 5 neden" başlıklı makale yayınlandı. Financial Times gazetesindeyayınlanan "İstanbul’da yaşamak için 5 neden" başlıklı makalenin ilk sırasında 16. İstanbul Bienali ile İstanbul Modern yer aldı.

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Financial Times yazdı: İstanbul'da yaşamak için 5 neden

Jessie Williams'ın imzasını taşıyan haberde, İstanbul Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirdiğine işaret edilerek, İstanbul'un köklü tarihi ve eşsiz coğrafyasıyla, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğu vurgulandı.

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Financial Times yazdı: İstanbul'da yaşamak için 5 neden

İstanbul'un çağdaş sanat merkezi olduğunun da altı çizilen haberde, "Boğaz kıyısında yer alan, şehrin modern sanat müzesi İstanbul Modern, uluslararası üne sahip mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan milyonlarca dolarlık bir yenilemeden geçiyor. Kapılarını 2021'de yeniden açana kadar, ziyaretçiler müzenin koleksiyonlarını ve sergileri Beyoğlu'na bir kilometre mesafedeki geçici mekanda görebilecek" ifadeleri kullanıldı.

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Financial Times yazdı: İstanbul'da yaşamak için 5 neden

Makalede, uluslararası sanat takviminde yer alan en önemli etkinliklerden birinin ise İstanbul Bienali olduğu vurgulanırken, "İstanbul Bienali, bu yıl 14 Eylül-10 Kasım arasında gerçekleşecek. 1987'de başlayan ve bu yıl 16.sı gerçekleşecek bienal, Türkiye ve dünyadan çağdaş sanatçıları tanıtıyor" görüşlerine yer verildi.

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