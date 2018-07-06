Finalde katliam yaşanmıştı! Çukur'a bomba transfer

Çukur’un sezon finalinde adeta katliam yaşanmış; Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) dışındaki neredeyse bütün karakterler diziye veda etmişti. İşte Çukur'un yeni transferi...

Finalde katliam yaşanmıştı! Çukur'a bomba transfer

Çukur’un 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan sezon finalinde adeta katliam yaşanmış; Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) dışındaki neredeyse butün karakterler diziye veda etmişti. Dizinin yeni sezonunda rol alacak ilk ismin ise Berkay Ateş olduğu öne sürüldü.

16
Finalde katliam yaşanmıştı! Çukur'a bomba transfer

Ödül aldığı Abluka filminin ardından oynadığı Anne ve Gülizar dizilerindeki performansıyla dikkat çeken Berkay Ateş'in Çukur dizisine katıldığı iddia edildi. 31 yaşındaki Ateş son olarak Anne dizisinde Cengiz karakterine hayat vermişti. İşte Çukur'un sezon finalinde yaşananlar...


26
Finalde katliam yaşanmıştı! Çukur'a bomba transfer

- Medet karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe, silahlı saldırıya uğrayan Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil) ile Saadet'i (Boncuk Yılmaz) kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

-Avukat Nazım ( Ahmet Tansu Taşanlar) zehirlediği kardeşi Emrah'ın (Alperen Duymaz) ihaneti ile vurularak öldürüldü. Böylece iki kardeş de Çukur'a veda etmiş oldu.

-Koçavalı Ailesi, Celasun (Kubilay Aka) ile Akşın'ın (İlayda Alişan) düğününde silahlı saldırıya uğradı. Düğüne sonradan gelen Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli) ile Aliço (Rıza Kocaoğlu) Sultan Koçovalı (Perihan Savaş), Ayşe (İrem Altuğ), Nedret (Zeynep Kumral), Muhittin (Nebil Sayın), Metin (Cem Uslu), Kemal (Kemal Yıldıran), Meke Aytaç Uşun) ve Karaca'nın (Ece Yaşar) kanlar içindeki bedenleriyle karşılaştı. Aileden kurtulan olup olmadığı netlik kazanmasa da önünümüzdeki sezon dizide olmayacaklar gibi görünüyor.

36
Finalde katliam yaşanmıştı! Çukur'a bomba transfer

-Aynı anda eve yakın bir yerde silahlı saldırıya uğrayan İdris Koçovalı (Ercan Kesal ) Paşa (Çetin Sarıkartal) ve Emmi'nin (Kadir Çermik) ise kurtulup kurtulmayacakları sorusunun cevabı 2. sezona kaldı.

-Selim Koçovalı (Öner Erkan ) bileklerini keserek intihar etti ve hayatını kaybetti.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro