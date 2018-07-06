Finalde katliam yaşanmıştı! Çukur'a bomba transfer

Çukur’un 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan sezon finalinde adeta katliam yaşanmış; Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) dışındaki neredeyse butün karakterler diziye veda etmişti. Dizinin yeni sezonunda rol alacak ilk ismin ise Berkay Ateş olduğu öne sürüldü.
Ödül aldığı Abluka filminin ardından oynadığı Anne ve Gülizar dizilerindeki performansıyla dikkat çeken Berkay Ateş'in Çukur dizisine katıldığı iddia edildi. 31 yaşındaki Ateş son olarak Anne dizisinde Cengiz karakterine hayat vermişti. İşte Çukur'un sezon finalinde yaşananlar...
- Medet karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe, silahlı saldırıya uğrayan Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil) ile Saadet'i (Boncuk Yılmaz) kurtarmak isterken hayatını kaybetti.
-Avukat Nazım ( Ahmet Tansu Taşanlar) zehirlediği kardeşi Emrah'ın (Alperen Duymaz) ihaneti ile vurularak öldürüldü. Böylece iki kardeş de Çukur'a veda etmiş oldu.
-Koçavalı Ailesi, Celasun (Kubilay Aka) ile Akşın'ın (İlayda Alişan) düğününde silahlı saldırıya uğradı. Düğüne sonradan gelen Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli) ile Aliço (Rıza Kocaoğlu) Sultan Koçovalı (Perihan Savaş), Ayşe (İrem Altuğ), Nedret (Zeynep Kumral), Muhittin (Nebil Sayın), Metin (Cem Uslu), Kemal (Kemal Yıldıran), Meke Aytaç Uşun) ve Karaca'nın (Ece Yaşar) kanlar içindeki bedenleriyle karşılaştı. Aileden kurtulan olup olmadığı netlik kazanmasa da önünümüzdeki sezon dizide olmayacaklar gibi görünüyor.
-Aynı anda eve yakın bir yerde silahlı saldırıya uğrayan İdris Koçovalı (Ercan Kesal ) Paşa (Çetin Sarıkartal) ve Emmi'nin (Kadir Çermik) ise kurtulup kurtulmayacakları sorusunun cevabı 2. sezona kaldı.
-Selim Koçovalı (Öner Erkan ) bileklerini keserek intihar etti ve hayatını kaybetti.
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