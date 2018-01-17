Filmleri aratmayan operasyon: 304 kilo eroin ele geçirildi !

BİNGÖL polisinin 1 saat takip edip düzenlediği operasyonda önü kesilerek durdurulan kamyondan piyasa değeri 11 milyon lira olan 304 kilo 301 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada yüklü miktarda uyuşturucu madde geçişi bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, Van'dan gelen bir kamyonu belirleyerek Bingöl-Muş D-300 karayolunda yaklaşık 1 saat takip etti. Sivil polis araçları ile yapılan takip sonrası Ağaçeli mevkiinde önü kesilen 38 plakalı kamyona operasyon düzenledi. Operasyonda sürücü N.C. gözaltına alındı.

Kasasında yük bulunmayan kamyonda narkotik köpeği 'Kiraz' ile yapılan aramada branda ile demir tentelerin arasında suntalarla oluşturulan gizli bölmede 580 paket halinde 304 kilo 301 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan N.Ç., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon lira olduğu öğrenildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analizi destekli istihbari çalışmalarda bugün Van’dan gelerek Solhan ilçesini takiben kent merkezine seyir halinde olduğu ve içerisinde yüklü miktarda eroin bulunduğu tespit edilen kamyona yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, "Ağaçeli mevkiinde yapılan operasyon neticesinde Kayseri doğumlu N.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, kamyon içerisinde uyuşturucu arama köpeği Kiraz marifetiyle yapılan aramada ise herhangi bir yükü olmayan kamyonun brandası ile demir tentelerinin arasına suntalar vasıtasıyla oluşturulan gizli bölme içerisinde yaklaşık 580 paket içerisinde 275 kilo gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

Bingöl Valiliği, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kamyonda bulunan eroin miktarının 304 kilo, 301 gram, piyasa değerinin ise 11 milyon lira olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Uyuşturucu madde arama köpeği ’Kiraz’ marifetiyle yapılan aramada kamyonun brandası ile demir tentelerinin arasına suntalar vasıtasıyla oluşturulan gizli bölme içerisinde 590 paket halinde piyasa değeri yaklaşık 11.000.000 (onbirmilyon) TL. olan 304 kilo 301 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, N.C. isimli şahıs göz altına alınmış olup 18.01.2018 günü adli mercilere sevk edilecektir. Ayrıca ele geçirilen eroin maddesinin sevkiyatında yer alan diğer şahıslar ile ilgili olarak soruşturma derinleştirilmekte çalışmalar devam edilmektedir. Uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadelemiz halkımızın da desteği ile artarak, kararlılıkla devam etmektedir."

  • Güncel 17 Ocak 2018 21:48
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